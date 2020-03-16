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Арнольд Шварценеггер спасается от коронавируса дома вместе с ламой и пони

Актер продолжает показывать, как он решает проблему.

Арнольд Шварценеггер спасается от коронавируса дома вместе с ламой и пони
Актер Арнольд Шварцнегер. Фото: Globallookpress

Американский актер и всемирно известный Терминатор Арнольд Шварценеггер продолжает рассказывать своим подписчикам, как он занимается профилактикой коронавируса. Причем актер делает это не один, а с помощью братьев наших меньших. Он уже показывал своей собачке как правильно мыть руки, а теперь участниками его импровизированного шоу стали лама и пони.

В своем официальном аккаунте в Instagram Арнольд оставил полезное видео, на котором он кормит своих питомцев морковкой, а заодно рассказывает, что лучше сидеть дома и не выходить на улицу без необходимости.

Актер также пошутил, что в его возрасте это особенно актуально, ведь он уже не молод и ходить особо некуда. Шварценеггер также подчеркнул, что всем, кто беспокоится о своем здоровье из-за эпидемии коронавируса, стоит больше слушать экспертов и игнорировать мнение идиотов, с болезнью можно справиться совместными усилиями.

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