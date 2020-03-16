Из-за коронавируса в Москве перенесли представление Cirque du Soleil

Теперь шоу Luzia пройдет в столице России только в конце апреля.

Цирк Cirque du Soleil решил перенести российскую премьеру шоу Luzia больше чем на месяц — с 19 марта на 23 апреля. Причина вполне очевидная — эпидемия коронавируса. Подробная информация об отмене представления появилась в официальном Instagram-аккаунте мероприятия.

Как объяснили представители цирка, эпидемия коронавируса вызвала ужесточение мер по профилактике болезни в столице России, так что массовые мероприятия желательно перенести, пока угроза не спадет. Таким образом новая дата релиза представления — 23 апреля.

По словам организаторов, здоровье и безопасность артистов и зрителей всегда находятся на первом месте и рисковать впустую никто не хочет. Уже купленные билеты можно либо вернуть, либо использовать для посещения шоу Luzia в апреле.

Напомним, новое шоу посвящено Мексике: по сюжету действие плавно перемещается со съемочной площадки золотого века мексиканского кино на берег океана.