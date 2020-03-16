Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia отменена из-за коронавируса

Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia не состоится, причина известна каждому — эпидемия коронавируса. В официальном Instagram-аккаунте организации появилась информация о полной отмене мероприятия, которое должно было состояться в Москве с 31 марта по 4 апреля. Хотя в России эпидемия не достигла высокого уровня и зараженных мало, организаторы недели моды разумно решили, что рисковать не стоит, так что увы, всем любителям модных тенденций придется огорчиться.

Как рассказал президент Национальной палаты моды Александр Шумский, организаторы Mercedes-Benz Fashion Week Russia чувствуют большую ответственность как за команду подготовки, в которой числятся более 1500 человек, так и за потенциальных зрителей. Решение об отмене далось нелегко и изначально были мысли о переносе на более поздний срок, но впоследствии было принято решение провести событие в режиме онлайн.

Mercedes-Benz Fashion Week Russia пройдет в виртуальном формате, точная дата проведения пока неизвестна.