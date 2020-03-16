«У меня будет целлюлит, а у тебя нет?»: Максим Виторган заснял разговор с Нино Нинидзе

Максим Виторган год назад развелся с Ксенией Собчак. Актер продолжает видеться с экс-супругой на светских раутах, а также они вместе воспитывают сына Платона. Телеведущая уже вышла замуж за Константина Богомолова. Влюбленные готовятся к переезду в новый особняк. Виторган тоже не теряет времени. Он строит отношения с Нино Нинидзе. Девушке всего 29 лет, но большая разница в возрасте с возлюбленным ее не смущает.

Если первое время Виторган скрывал свой роман с молодой актрисой, то теперь пара не только вместе появляется на публике. На днях они впервые украсили обложку глянца. Нино ранее признавалась, что очень счастлива. Максим тоже души не чает в возлюбленной.

Накануне он опубликовал домашнее видео. Артист заснял забавный разговор с девушкой, перед тем, как отправится в Макдоналдс. В кадре Нинидзе стоит на кухне, укутавшись в шаль и выдвинув челюсть. Она удивилась тому, что актер отказался есть фаст-фуд.

«То есть, у меня будет целлюлит, а у тебя нет, потому что ты мужик? И смеешься еще, да, нормальный человек?» — в шутку отметила актриса.

Максим подтвердил, что есть не собирается. Его рассмешила возлюбленная своей гримасой. Он попросил ее вернуться в нормальное состояние. «Сложно, болит», — сказала она, погладив подбородок.

«Прожорливая Зина и ее непотребно-потребительская корзина! Вот повезло — так повезло: ум, красота, целлюлит, аппетит — все в одном!» — восхитился Виторган.

Некоторые поклонники решили, что Нино подшутила над Собчак. Чувство юмора девушки им очень понравилось. «Молодец Нино, отличного парня себе выбрала!», «Тонкий троллинг», «Страшно представить, что будет в ответ», «Похоже на стёб (Собчак)», «Максим, вам так с ней повезло! Берегите её», «Ну вы ржёте! Как так научиться челюстью маневрировать», «Надеюсь, Ксения по-доброму воспримет ваш публичный юмор», — прокомментировали пост подписчики.