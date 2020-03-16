«Сладкий блондинчик»: Собчак поделилась нежным фото с сыном

Телеведущая порадовалась, что из-за карантина больше времени сможет проводить с малышом.

В личном аккаунте в Инстаграм телеведущая и блогер Ксения Собчак опубликовала трогательную фотографию, на которой она, уткнувшись носов в шею сыну, нежно гладит его по голове. Этим снимком светская львица сообщила, что во всем нужно искать плюсы – из-за карантина отменяют не только массовые мероприятия, но и закрывают школы и детские сады.

«Есть и хорошие новости: кто-то не ходит больше в детский сад и каждое утро — с мамой!!!» — прокомментировала ситуацию Собчак.

Подписчики восхитились теплотой снимка и активно осыпали телеведущую с сыном комплиментами:

«Как хороши бывают женщины, когда они матери! Вот они, моменты истины!», «Какое милое фото, наполненное нежностью!», «Сладость», «»Душевное фото», «Сладкий блондинчик!!!» — можно прочитать среди комментариев.

Кроме того, читатели заметили, что маленький Платон очень сильно похож на отца мамы, Анатолия Собчака. А при определенном ракурсе – уменьшенная копия самой Ксении.

А вот в отношении закрытия других заведений Собчак менее лояльна. Инициатива закрыть в Москве театры и кино не получила у нее одобрения, поскольку, по мнению телеведущей, окажется бессмысленной – ведь люди продолжают пользоваться метро и другим общественным транспортом, чем не снижают вероятности распространения инфекции.