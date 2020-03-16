«Вирус не испугает»: Эммануил Виторган показал, как его жена поднимает себе настроение

Во время пандемии коронавируса каждый выбирает оптимальные для себя методы профилактики с угрозой заражения. Евгений Петросян, например, призывает чаще мыть руки, Гарик Мартиросян напоминает о необходимости ограничить контакты и отказаться от посещения многолюдных мест, а кто-то, как Анастасия Волочкова, надевает защитную медицинскую маску.

У народного артиста России Эммануила Виторгана и его супруги Ирины – свой, особенный метод. В личном аккаунте в Instagram артист показал, как его жена справляется с плохим настроением от неприятных новостей:

«Настоящую женщину ни один вирус не испугает… Поехала в магазин и настроение поднялось!!!» — прокомментировал актер под публикацией.

На двух снимках, которые разместил Виторган, Ирина Млодик примеряет верхнюю одежду. Многие подписчицы согласились – метод снятия стресса и улучшения настроения выбран действительно чисто женский:

«Согласна, вчера тоже шопилась», «Шоппинг для женщины — это лекарство! А на здоровье экономить нельзя!», «Все по нашему, по-женски. Красивая женщина прекрасна во всем!», «Правильно! Ирочка! С хорошим настроением»? — поддержала супругу Виторгана часть подписчиц.

А тем временем Ксения Собчак разместила в Instagraam публикацию с внуком Виторгана, в которой порадовалась, что из-за коронавируса закрыли садик. Это значит, что мама сможет проводить больше времени с сыном.