Исаева анонсировала выход передачи о Началовой в годовщину смерти певицы

О том, какой была певица при жизни, друзья и близкие люди Юли вспомнят в программе «Док-Ток».

PR-директор певицы Юлии Началовой Анна Исаева анонсировала выход памятной передачи. 16 марта исполняется год с момента смерти артистки.

Накануне семья Юлии и ее близкие друзья встретились, чтобы вспомнить Началову добрым словом. Всем присутствующим родители певицы преподнесли книгу, которую Виктор Началов и тетя Юли выписали, чтобы выразить свою боль от утраты.

Зрителям же напомнят о жизни Юли вечером в понедельник, 16 марта, когда выйдет спецвыпуск шоу «Док-Ток». В рамках передачи создателям удалось восполнить некоторые эпизоды жизни артистки с помощью специально обученных людей и актеров.

«Желаю вам погрузиться в атмосферу наших чувств и эмоций и понять и принять и пережить все заново как переживали мы, вглядываясь в эти кадры», — написала Исаева.

Анна также позволила себе вспомнить, какой была Юля. Официальный представитель отметила, что ее подопечная могла с легкостью влюбиться в человека и с той же стремительностью охладеть к нему. Впрочем, певице нередко удавалось сберечь тот или иной уголек тепла, который позволял ей вернуться к любому, кого она считала дорогим для себя.