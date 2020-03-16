«Фото сделано жизнь назад»: PR-директор Началовой поделилась детским снимком певицы

PR-директор Юлии Началовой Анна Исаева поделилась с фолловерами памятным снимком певицы. Напомним, 16 марта исполняется ровно год с момента смерти 38-летней артистки. Несмотря на то, что прошло уже достаточно много времени, родственники и друзья Юлии продолжают вспоминать ее добрым словом, а недавно папа Началовой – Виктор – обнародовал книгу-воспоминание о дочери. В ней он вспомнил, как трагично уходила из жизни дочь, а также рассказал, как сейчас живет юная Вера Алдонина, наследница артистки.

Не смогла удержаться от воспоминаний в этот день и Анна Исаева, с которой Юля была близка до последнего мгновения. Официальный представитель обнародовала детский снимок исполнительницы: в кадре маленькая девочка с короткими волосами с деловым видом держит в руках некое подобие микрофона.

«Человечек с микрофоном, надеюсь, вам знаком и узнаваем. Жизнь как вспышка, как полет кометы, как сказал сегодня на поминках ее двоюродный брат. Фото, сделанное целую жизнь назад. Юлия Началова. Память», — сопроводила она печальной подписью кадр.

Юлия Началова ушла из жизни в начале весны. Официальной причиной смерти врачи назвали отек мозга.