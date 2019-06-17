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«Я носила ее на руках»: Исаевой впервые приснилась Юлия Началова

Бывший директор певцы поделилась своими переживаниями и рассказала о том, как узнала о смерти подопечной.

«Я носила ее на руках»: Исаевой впервые приснилась Юлия Началова
Впервые после смерти Началовой, певицу во сне увидела ее директор Анна Исаева. Фото: globallookpress.com

Уже прошло ровно три месяца с того дня, как 16 марта скончалась певица Юлия Началова. Столь ранний уход 38-летней звезды поразил и обескуражил не только ее поклонников, но, в первую очередь, родных и близких певицы. Они до сих пор остро переживают боль утраты и рассказывают о своих переживаниях людям. Например, директора Юлии Анну Исаеву частенько зовут на телевидение для участия в ток-шоу, посвященных Началовой. А иногда она и сама делится воспоминаниями и эмоциями в своем Instagram.

Вот и в небольшую пока памятную дату Анна высказалась о своей бывшей подопечной. Директор признается, что у нее, как и у отца певицы Виктора Началова, до сих пор есть ощущение, что Юля просто уехала на гастроли. Также Анна Исаева рассказала о сне, в котором она впервые после ухода артистки их жизни увидела Юлию Началову.

«Весь сон я носила ее на руках. В прямом смысле. Вокруг галдели люди, их было много, а я уставала, присаживалась, и опять несла. Спросила у сведущих в чем смысл сна — ты, говорят, ее поддерживаешь», — продолжила Исаева.

Кроме того, бывший директор певицы вспомнила о том дне, когда ей сообщили о смерти Началовой. Анна вела машину по Подушкинскому шоссе, вместе с ней находилась и ее дочь. Трагическую новость Анне сообщила няня Таня, и они начали кричать друг другу в трубку телефона. Это даже напугало маленькую Марианну.

Напомним, причиной смерти Юлии Началовой стало заражение крови. У певицы осталась дочь Вера, которую воспитывают родители певицы и отец девочки Евгений Алдонин.

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Анна ИсаеваВиктор НачаловЕвгений Алдонинсмерть певицыумерла Юлия Началова
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«Я носила ее на руках»: Исаевой впервые приснилась Юлия Началова
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