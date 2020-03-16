«Нельзя победить народ, который зимой ест мороженое!»: Певцов высказался о коронавирусе

Дмитрий Певцов высказал свое мнение о ситуации с коронавирусом. В личном блоге в шутливой форме он рассказал о важности соблюдения личной гигиены.

«Рассказ одного доктора. Проводить полостные операции, оказывается, научились делать очень и очень давно. Только большинство пациентов после этого почему-то умирало. И тогда один умник предложил: «А давайте мыть руки перед операцией». И что произошло? Процент выздоравливающих стал гораздо больше. Я предлагаю нам всем мыть руки, товарищи! Где Орда Золотая? Нет! А Россия стоит! Шведам зубы обломали, тевтоны там же. Гитлер с Наполеоном тоже куда-то пропали. Какой коронавирус? Никакой коронавирус нас не победит! Нельзя победить народ, который зимой ест мороженое!» — заявил он.

Напомним, ранее мы писали о заболевшей коронавирусом Ольге Куриленко, актрисе, сыгравшей девушку Бонда. Она пожаловалась на общую слабость и недомогание. В настоящий момент звезда находится на домашнем карантине.

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