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«Благоприятная среда для коронавируса»: Шепелеву посоветовали сбрить бороду

Пока телеведущий не стал слушать чужих рекомендаций.

«Благоприятная среда для коронавируса»: Шепелеву посоветовали сбрить бороду
Дмитрий Шепелев. Фото: Global look press.

37-летнему телеведущему Дмитрию Шепелеву одна из подписчиц посоветовала сбрить бороду и усы. По ее мнению, лишняя растительность на лице может спровоцировать болезнь.

«Это благоприятная среда для коронавируса… Береги себя и сына», — написала Дмитрию в Instagram какая-то сердобольная женщина.

«Вирус побежден!» — шутливо отреагировал телеведущий.

Переписка Шепелева. Фото
Скриншот из блога Шепелева https://www.instagram.com/dmitryshepelev/

Шепелев заметил, что в столице творится что-то неладное. В stories личного блога он показал абсолютно пустое кафе.

«Кто-то может мне объяснить, что происходит? «Кофемания», 10 часов утра, Москва. Срочно бросаем читать новости!» — сказал ведущий и продемонстрировал голые столы вокруг.

Пустое кафе. Скриншот видео из блога Шепелева. Фото
Пустое кафе. Скриншот видео из блога Шепелева https://www.instagram.com/dmitryshepelev/

Ранее мы писали о том, что Шепелева перестали узнавать на улицах. 

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