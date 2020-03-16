«С фотошопом перебор»: длинные ноги Лободы вызвали недоверие в Сети

Многие страны из-за пандемии коронавируса закрывают свои границы, ограничивают въезд, запрещают мероприятия и концерты. И ничего другого не остается, как вспоминать свободные счастливые деньки из отпуска, как это и делает Светлана Лобода. В личном микроблоге в «Инстаграм» певица разместила свои длинноногие фотографии с январских каникул в Мексике:

«Как в жизни все неоднозначно. Теперь любой отдых нам кажется сказкой… Смотрю на фото с январских каникул и меня одолевает счастье…» – подписала дива.

Артистка сообщила, что сейчас она вынуждена сидеть дома. Время она проводит по-разному: смотрит фильмы, занимается с детьми, а также слушает различные лекции. Но подписчиков больше озаботил вопрос, применила ли Лобода фотошоп — так неестественно, по их мнению, выглядят ноги звезды:

«С фотошопом перебор, похожа на вытянутого гуманоида», «Зачем этот цирк с удлинением? Только идиот не заметит искусственность и не пропорциональность», «Спасибо фотошопу», — раскритиковали снимки некоторые читатели.

Однако нашлись и те, кто защитил Светлану Лободу. Они убеждены, что у певицы достаточно высокий рост – 170 см – чтобы демонстрировать свои ноги, плюс фотограф снял звезду снизу вверх – так и был достигнут эффект бесконечности.