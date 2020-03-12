«Глаз не оторвать»: Светлана Лобода показала свою моложавую маму

37-летняя Светлана Лобода много путешествует. Несмотря на то, что пару лет назад она перенесла операцию и обещала себя беречь, тем работы певица не сбавила. Она продолжает много гастролировать и при этом заботится о двух дочках. Ее наследнице Евангелине уже восемь лет. Она постоянно сопровождает маму и даже бывает с ней на ток-шоу. А вот полуторагодовалую Тильду артистка редко показывает поклонникам.

Помогает Светлане заботится о детях ее мама Наталья Васильевна. 12 марта певица поздравила ее с днем рождения и поделилась редкими фото, на которых позирует с именинницей. В кадре женщина предстала в алом платье миди с рукавами-фонариками. На другом фото она позирует в не менее элегантном пудровом наряде с внучкой. Как оказалось, родительница артистки обладает стройной и подтянутой фигурой, не хуже чем у дочки.

«Дорогая наша, любимая мамочка. Я поздравляю тебя с твоим днём! Мне хорошо, когда я знаю, что ты счастлива и улыбаешься … Пусть так будет всегда! Береги себя и будь пожалуйста здорова! И, хорошего тебе дня сегодня. Мы тебя любим», — написала Лобода.

Звезды шоу-бизнеса и поклонники восхитились красотой и моложавым видом Натальи Васильевны. «С днём рождения мамочку! Красавица, вы очень похожи! Счастья! Здоровья крепкого! Гармонии во всем и Любви», — пожелала певица Меседа. Присоединились к теплым словам Вера Брежнева и Александр Ревва. «Ваша дочь похожа на маму вашу, такая же красивая», «Какая красивая и молодая мамочка!», «Так держать, глаз не оторвать», — прокомментировали пост поклонники.

На снимках также можно увидеть сестру певицы, которая в прошлом году вышла замуж. А также отца артистки Сергея Васильевича. Не так давно супруги отпраздновали 38 лет брака. Добавим, что семья Лободы живет в Киеве.