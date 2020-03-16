Петросян уже не тот: юморист несмешно пошутил про кривое колесо обозрения

Знаменитый юморист отдыхает с молодой женой в Дубае и делает путевые заметки на камеру.

Известный артист Евгений Петросян продолжает отдыхать со своей супругой Татьяной Брухуновой в жарком Дубае. 74-летний сатирик и его 31-летняя жена остановились в одном из самых престижных отелей на острове Палм-Джумейра и периодически делятся в Instagram снимками своего отдыха. В новой публикации Евгений Ваганович решил провести мини-экскурсию по окрестностям района Marina, а в видео рассказал об одной из местных достопримечательностей – перекошенном колесе обозрения.

«Вот оно стоит для красоты. Люди хотят туда залезть, но не могут, оно косое. Очки ему надо надеть, чтобы оно косым не было? Не знаю», — пошутил Петросян.

Ни один подписчик не оценил шутку юмориста. Многих больше интересовали вопросы коронавируса и футболка Петросяна с акулами.

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А недавно Петросян высказался насчет профилактики коронавируса. Артист уверен, что смысла носить медицинские маски нет – они, по его словам, бесполезны. А вот что на самом деле действенно, так это соблюдение личной гигиены. Юморист советует мыть руки почаще.