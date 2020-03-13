«Надо соблюдать гигиену»: Евгений Петросян высказался о коронавирусе

Знаменитый юморист считает, что маски не защищают от заразы.

В ситуации пандемии коронавируса, которую на днях объявила Всемирная организация здравоохранения, многие россияне стремятся обезопасить себя и своих близких самыми разными способами. Кто-то ограничивает личные контакты с людьми, кто-то надевает на грудь портативные блокаторы вирусов, большинство же использует медицинскую маску для защиты от инфекции.

Однако Евгений Петросян уверен, что смысла в этих изделиях нет. Юморист уверен, что нужно соблюдать элементарные правила гигиены.

«Коронавирус – непонятная штука. А все непонятное всегда пугает больше. Надо соблюдать гигиену: мыть руки почаще. Маски, говорят, бесполезны», — приводит слова звезды Собеседник.ru.

Евгений Ваганович признался, что новости об эпидемии китайской инфекции его беспокоят. И он серьезно переживает за тех, кто заразился опасной болезнью. Но себя не стремится ограничивать – вместе с молодой супругой Татьяной Брухуновой 74-летний знаменитый артист отдыхает в Дубае.

Многие российские звезды, кстати, отменяют свои концерты. Но пока это коснулось только гастролей за рубежом. Накануне Лобода и Семенович перенесли свои туры на осень, их примеру последовали позже Киркоров и Гагарина.

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