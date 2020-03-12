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Огромная кровать и Петросян с голым торсом: Брухунова похвасталась отпуском с сатириком

Пара отдыхает в престижном отеле в Дубае.

Огромная кровать и Петросян с голым торсом: Брухунова похвасталась отпуском с сатириком
Татьяна Брухунова. Фото https://www.instagram.com/bruhunova/

Евгений Петросян впервые отправился в жаркие страны вместе со своей молодой женой Татьяной Брухуновой. Пара в настоящее время наслаждается морем и солнцем в одном из самых престижных и дорогостоящих отелей Дубая на острове Палм-Джумейра.

Татьяна с гордостью продемонстрировала в личном блоге респектабельный гостиничный номер с огромной кроватью, шикарный вид из окна на море, изысканные блюда, которые им довелось отведать в ресторане и чистейший пляж.

А вот Евгений Ваганович обошелся всего одним фото. Но каким! В кадре 74-летний сатирик предстал обнаженным по пояс, вальяжно возлежа на лежаке.

«Вот я и на пляже! После напряженки, говорят, это полезно! Расслабон…», — подписал он снимок.

Эта откровенность не очень понравилась некоторым фолловерам.

«И зачем выставлять голое тело напоказ всем? Показывай своей жене, но всем не надо, неприлично»,  — к примеру написал один из комментаторов.

«А Вы отвернитесь!» — ответил на это народный артист.

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