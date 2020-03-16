Враг не пройдет: Волочкова продемонстрировала, как соблюдает масочный режим

В личном Инстаграм-аккаунте знаменитая танцовщица поделилась с подписчиками селфи, на котором предстала в черной медицинской маске В руках у повелительницы шпагатов — букет белых роз.

«Черно-белое кино, ни дня без белых роз от любимого», — подписала снимок балерина.

Вслед за остальным миром знаменитая блондинка тоже спряталась за маской. Так она соблюдает меры безопасности в связи со вспышкой коронавирусной инфекции. Кстати, в Москве, по последним данным, количество заразившихся достигло 33 человек.

Волочкова регулярно показывает подарки от своего избранника. Однако кто он и как выглядит – до сих пор остается тайной. На днях она добавила интриги – показала плечо своего возлюбленного, и подписала снимок соответствующе: «Когда рядом плечо». Кстати, на этот год у танцовщицы запланирована свадьба. Дата торжества пока остается неизвестной, но, по словам балерины, это будет «красивая» дата.