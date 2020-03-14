По чуть-чуть: Волочкова показала часть тела своего мужчины

В начале года знаменитая танцовщица и повелительница шпагатов Анастасия Волочкова объявила, что ей сделали предложение. Уже год балерина встречается с мужчиной, которого еще ни разу не показала широкой публике. В личном Инстаграм-аккаунте звезда опубликовала фотографию, на которой видна только часть тела ее спутника.

«Когда рядом Плечо», — подписала Волочкова.

Хэштеги «любовь», «счастье», «мы» говорят о том, что рядом – именно ее возлюбленный. О нем звезда сцены подробно рассказывала на программе «Звезды сошлись». По словам артистки, они познакомились в ресторане неподалеку от жилья балерины. Еще танцовщица признавалась, что очень влюблена и счастлива.

Кроме того, известно, что свадьба запланирована на 2020 год. Артистке важно, чтобы торжество состоялось в «красивую» дату. Кто-то из ее знакомых предлагал ей рассмотреть день 20.10.2020. и Волочкова намерена на этом особенном событии сменить семь платьев – в первую церемонию у нее было пять нарядов.