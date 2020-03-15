«У меня тур по Европе сорвался»: Волочкова отменила гастроли из-за коронавируса

Как отметила балерина, она не может подвергать опасности девочек, которые выступают вместе с ней.

Балерина Анастасия Волочкова в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявила, что не смогла выехать со своей командой на гастроли в Европу. Всему виной коронавирус, который активно распространяется по всему миру. Отметим, что на данный момент зарегистрировано 162 505 случаев. 6 068 смертей, 75 968 человек выздоровели.

«У меня тур по Европе сорвался. В моем спектакле 20 девочек задействованы. Я не могу подвергать их опасности. А вообще у меня все прекрасно в жизни. Обожаю купель, настоящие русские традиции. Я зимой в полотенце завернулась, в купель нырнула и все у меня стало хорошо и прекрасно». Анастасия Волочкова

По словам танцовщицы, у нее в особняке построена авторская баня. Ее делали друзья из Подмосковья.

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«Кто меня парил хоть раз знают, как меня называют — гроза банщиков. Для меня баня – это что-то вроде спорта, защита для всего в этом мире», — заметила Анастасия Волочкова.