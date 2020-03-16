«Все. Ничего не смогли поделать»: отец Началовой рассказал о последних минутах жизни дочери

16 марта 2019 года остановилось сердце 38-летней певицы Юлии Началовой. Крошечная ранка на ноге привела к трагическим последствиям. В тот момент никто не мог поверить, что это возможно.

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О последних мгновениях жизни артистки, а также о том, как пережили кошмарное известие ее близкие, написал папа Юлии Виктор Васильевич в книге «Юлия Началова. Письма отца к дочери». Выдержки из нее опубликовала «Комсомольская правда».

Когда родители певицы узнали, что в организме их дочери начался воспалительный процесс, они не до конца осознали, к каким последствиям это может привести. Да и врачи успокоили, дескать, иногда люди по три волны абсцесса выдерживают. Но глаза почему-то при разговоре отводили. Поддавшись уговорам медиков, папа Юлии, ее мама Таисия Николаевна, а также тетя Антонина Владимирова решили немного отдохнуть.

Собрались дома у Антонины, где стали настойчиво друг друга уговаривать, что их любимая Юля обязательно справится с болезнью. Но когда прозвенел звонок телефона и на экране высветилось «врач», сердца дрогнули у всех.

«Все, — услышал я глухой голос доктора. — Все. Ничего не смогли поделать», — цитирует КП книгу Началова.

В тот момент родители были не способны осознать, что это реально. А еще им хотелось кричать на весь мир о своей беде, но они молчали, потому что рядом была дочь Юлии Вера. Девочка смотрела на них испуганными глазами. И тоже молчала, боясь напугать бабушку и дедушку.