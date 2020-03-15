«Это ли не чудо?»: выздоровевший отец Риты Дакоты заработал на бриллиант для дочери

Долгое время мужчина страдал от зависимости, но недавно вернулся к трезвой жизни.

9 марта певица Рита Дакота отметила свое 30-летие. И вот, спустя пять дней, опубликовала в Instagram список подарков, которые получила на вечеринке, устроенной в ее честь.

Артистке подарили абонементы на прыжок с парашютом, шоппинг в Европе, бриллиантовый браслет Cartier, редкую винтажную куртку Balenciaga, статую, духи, картину, электронное пианино, сумку, чемодан, огромную плазму и многое другое. Всему этому девушка была очень рада, но один презент заставил ее разрыдаться от счастья.

«Папа на первую свою зарплату(!) после годовой реабилитации от алкогольной и наркотической зависимости, подарил мне настоящий бриллиант на подвеске. Он бережно копил эти деньги, выбирал его целый месяц и вручил мне на мое 30-летие. Это ли не чудо?» — пишет звезда.

Напомним, в детстве Маргарита страдала из-за сложных отношений со своим отцом. Он много пил и употреблял запрещенные вещества, в итоге мать певицы подала на развод. Долгое время певица не общалась с родителем, он пропустил многие важные события в ее жизни. Но в 2019 году мужчина прошел курс реабилитации в клинике и порадовал свою дочь здоровым видом. Семья артистки отпраздновала счастливое воссоединение. Сама Дакота приложила немало сил, чтобы вернуть отца к нормальной жизни, и вот пожинает плоды своих трудов.