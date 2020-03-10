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«Когда самая сексуальная не Седокова»: Дакота надела на 30-летие кожаный кроп-топ и шорты

Накануне звезда отметила свой юбилей в одном из ресторанов «Москвы-Сити».

«Когда самая сексуальная не Седокова»: Дакота надела на 30-летие кожаный кроп-топ и шорты
Рита Дакота. Фото: Global look press.

Рита Дакота в компании родственников и друзей отметила свое 30-летие в одном из ресторанов бизнес-центра «Москва-Сити». На свой юбилей звезда явилась в довольно смелом образе.

Певица облачилась в сексуальный кожаный кроп-топ с ремнями, кожаные шорты и ботфорты. Сверху Рита накинула белый свободный жакет прямого кроя, который периодически снимала, выходя на сцену и во время танцев. В ушах звезды мерцали в свете софитов крупные серебряные серьги-кольца, шею украшало тонкое колье из того же материала.

«Моя сексуальная девочка!» — воскликнула Анна Седокова, увидев в таком образе подругу.

«Когда в комнате самая сексуальная не Седокова», — пошутил по этому поводу админ Telegram-канала «Только никому».

Эффектный вид Дакоты не остался без внимания ее бывшего мужа Влада Соколовского, который посетил праздник. Артист не отрывал глаз от экс-супруги, однако нашел в себе силы пошутить над своим нынешним положением. Эпатируя публику, певец поцеловал нового бойфренда Риты Федора Белогая. Об этом мы писали ранее.

Дакота и Соколовский. Фото
Рита Дакота и Влад Соколовский. Фото: стоп-кадр из видео https://www.instagram.com/annakhilkevich/

Кстати, на этой же вечеринке засветилась Агата Муцениеце, после расставания с Павлом Прилучным актриса выглядела весьма беззаботно.

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