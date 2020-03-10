«Когда самая сексуальная не Седокова»: Дакота надела на 30-летие кожаный кроп-топ и шорты

Рита Дакота в компании родственников и друзей отметила свое 30-летие в одном из ресторанов бизнес-центра «Москва-Сити». На свой юбилей звезда явилась в довольно смелом образе.

больше по теме Муцениеце после расставания с Прилучным оторвалась на вечеринке у Дакоты Певица отметила свое 30-летие в компании с бывшим мужем и нынешним бойфрендом.

Певица облачилась в сексуальный кожаный кроп-топ с ремнями, кожаные шорты и ботфорты. Сверху Рита накинула белый свободный жакет прямого кроя, который периодически снимала, выходя на сцену и во время танцев. В ушах звезды мерцали в свете софитов крупные серебряные серьги-кольца, шею украшало тонкое колье из того же материала.

«Моя сексуальная девочка!» — воскликнула Анна Седокова, увидев в таком образе подругу. «Когда в комнате самая сексуальная не Седокова», — пошутил по этому поводу админ Telegram-канала «Только никому».

Эффектный вид Дакоты не остался без внимания ее бывшего мужа Влада Соколовского, который посетил праздник. Артист не отрывал глаз от экс-супруги, однако нашел в себе силы пошутить над своим нынешним положением. Эпатируя публику, певец поцеловал нового бойфренда Риты Федора Белогая. Об этом мы писали ранее.

Кстати, на этой же вечеринке засветилась Агата Муцениеце, после расставания с Павлом Прилучным актриса выглядела весьма беззаботно.