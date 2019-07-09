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Отец Риты Дакоты избавился от алкогольной зависимости

После полугодовой реабилитации родителя, певица устроила вместе с Сергеем Приказчиковым из группы «Пицца» концерт для пациентов.

Отец Риты Дакоты избавился от алкогольной зависимости
Рита Дакота. Фото: globallookpress

Недавно Рита Дакота устроила отцу настоящий праздник. Сергей Герасимович отметил «выпускной» в клинике, где полгода лечился от алкогольной зависимости. Певица очень переживала из-за болезни отца – трагедия легла в основу клипа «Цунами». Теперь пагубная привычка в прошлом – скоро папа артистки выпишется из клиники.

«Завтра он выходит из стен рехаба в трезвую свободную жизнь, на ресоциализацию, чтобы (…) стать однажды «спонсором» кому-то ещё, вытаскивая других ребят из той беды, в которой он прожил всю свою жизнь. Видеть его трезвым и счастливым — такое чудо», — написала Рита Дакота в Instagram.

Отдельно Рита Дакота поблагодарила Сергея Приказчикова из группы «Пицца», который помог певице организовать небольшой концерт в клинике. Дакота подчеркнула, что артист отказался от оплачиваемого концерта и потерял более сотни тысяч рублей только для того, чтобы поддержать её отца в важный для его жизни момент.

Председатель Правления Национального Антинаркотического Союза Никита Лушников также не остался в стороне и похвалил Сергея за силу воли и твердость духа. «Ещё и ещё раз повторю, мы лишь поспособствовали этому преодолению , но по настоящему это победа отца и его дочери, которая через «Цунами» прокричала всей стране о той боли, которую пережила в детстве!» — написал он в комментарии к посту певицы.

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Тэги:

алкогольная зависимостьреабилитацияРита Дакота

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Отец Риты Дакоты избавился от алкогольной зависимости
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