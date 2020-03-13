«Песня будет событием в Европе»: Максим Фадеев похвалил Little Big за трек для «Евровидения»

Продюсер Максим Фадеев похвалил Little Big за трек для грядущего «Евровидения». В разговоре с журналистами портала Teleprogramma.pro музыкальный эксперт отметил, что после анонса клипа оценил талант петербургских ребят и уверен – исполнители смогут проявить себя по полной.

«Я считаю, что это шикарно, это очень хорошо, талантливо и полностью отвечает сегодняшнему времени. Там все стильно. Это одна из лучших и наиболее стильных групп, которые только могли представить Россию на «Евровидении», — эмоционально высказался он.

больше по теме Новый клип Little Big стал лидером по числу лайков в отечественном сегменте YouTube Практически за сутки видео посмотрели 4 миллиона человек.

Не удержался продюсер и от оценки предыдущих исполнителей от России. Фадеев назвал другие попытки «колхозом» и акцентировал внимание, что время старой музыки должно было когда-то закончиться. Максим пообещал болеть за Little Big, заодно он будет ждать от петербуржцев большого прорыва.

«Эта песня будет событием в Европе. Я буду молиться, чтобы ребята взорвали все стандарты», — сказал он.

Ранее положительно высказались об Uno Виктор Дробыш и Яна Рудковская. Клип же на песню побил все рекорды отечественного сегмента YouTube – почти за сутки он набрал 4 миллиона просмотров.