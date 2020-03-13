Новый клип Little Big стал лидером по числу лайков в отечественном сегменте YouTube

Новый клип Little Big на песню Uno, который должен взорвать «Евровидение» в мае, продолжает демонстрировать рекорды. Так, почти за сутки ролик набрал 4 миллиона просмотров, обогнав, таким образом, представителей из Литвы, Польши и Украины. Кроме прочего, музыкальное видео стало самым «залайканным» в отечественном сегменте YouTube – при 340 тысячах «нравится» пользователи поставили всего 34 тысячи «дизлайков». Uno также заняла самую заметную позицию на вкладке «В тренде», что позволяет предположить – на 4 миллионах просмотрах дело не ограничится.

Большие надежды на выступление петербургского коллектива возлагают коллеги Little Big, продюсеры, а также простые зрители. С момента официального объявления исполнителей ребята успели стать гостями десятка различных шоу, раздать несколько интервью и поделиться собственными опасениями. Илья Прусикин и его напарники главными соперниками за первое место называют Исландию, Литву и Болгарию. Букмекеры же прочат российскому коллективу попадание, как минимум, в пятерку лучших на грядущем событии.