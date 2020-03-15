Ксения Собчак продемонстрировала, как проводит выходные

Ксения Собчак в пятницу 13-го марта отметила полгода брака с Константином Богомоловым. Супруги трогательно поздравили друг друга с этой датой, обменявшись теплыми словами в Сети.

Светская львица сравнила себя и мужа с Бони и Клайдом. Режиссер разместил в Сети снимок со свадьбы. Подписав его: «В любви выживать приятнее». Наверняка, пара отпраздновала столь знаменательное событие в своей жизни. Однако это не помешало Ксении Собчак в выходные поспешить в спортивный зал, где она запечатлелась на тренажере, который позволяет растянуть мышцы ног для шпагата.

«Вот так мы проводим выходной день – работаем над растяжкой», — сообщила она.

Отметим, что журналистка старательно следит за своей физической формой. Даже отдыхая на Мальдивах, она занималась там в компании своей подруги Глюкозы. Ранее мы писали о ней, певица появилась на фестивале «Жара» в Сочи в оригинальном платье с принтом «шахматная доска».