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Ксения Собчак продемонстрировала, как проводит выходные

Светская львица решила свободное время провести в спортзале.

Ксения Собчак продемонстрировала, как проводит выходные
Ксения Собчак. Фото: Global look press

Ксения Собчак в пятницу 13-го марта отметила полгода брака с Константином Богомоловым. Супруги трогательно поздравили друг друга с этой датой, обменявшись теплыми словами в Сети.

Светская львица сравнила себя и мужа с Бони и Клайдом. Режиссер разместил в Сети снимок со свадьбы. Подписав его: «В любви выживать приятнее». Наверняка, пара отпраздновала столь знаменательное событие в своей жизни. Однако это не помешало Ксении Собчак в выходные поспешить в спортивный зал, где она запечатлелась на тренажере, который позволяет растянуть мышцы ног для шпагата.

Собчак. Фото
Собчак. Фото https://www.instagram.com/xenia_sobchak/

«Вот так мы проводим выходной день – работаем над растяжкой», — сообщила она.

Отметим, что журналистка старательно следит за своей физической формой. Даже отдыхая на Мальдивах, она занималась там в компании своей подруги Глюкозы. Ранее мы писали о ней, певица появилась на фестивале «Жара» в Сочи в оригинальном платье с принтом «шахматная доска».

Собчак. Фото
Собчак в тренажерном зале. Фото https://www.instagram.com/xenia_sobchak/

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