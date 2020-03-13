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«В любви выживать приятнее»: Собчак и Богомолов отметили полгода со дня свадьбы

«В любви выживать приятнее»: Собчак и Богомолов отметили полгода со дня свадьбы.

«В любви выживать приятнее»: Собчак и Богомолов отметили полгода со дня свадьбы
Константин Богомолов и Ксения Собчак/Фото: https://www.instagram.com/p/B6dTBSQi3jV/

Ксения Собчак и Константин Богомолов обменялись трогательными признаниями в любви в важную для себя дату – 13 марта супруги отмечают полгода со дня свадьбы. 13 сентября 2019 года стал одним из самых масштабных дней не только в жизни брачующихся, но и всего столичного бомонда: тогда на торжество съехались десятки знаменитостей, которые пожелали поздравить Ксению и Константина с созданием новой ячейки общества.

Сегодня Богомолов и Собчак вспомнили один из самых трогательных дней в своей жизни. Режиссер выложил на личной странице в Instagram короткое видео изнутри знаменитого свадебного катафалка.

«Сегодня полгода. И сегодня снова пятница 13-ое. Выживут не только любовники. Но в любви выживать приятнее», — сопроводил он видео глубокомысленной подписью.

Собчак в долгу также не осталась. Телеведущая сравнила себя и супруга с Бонни и Клайдом, а также акцентировала внимание, что полгода назад она и муж официально объединились в банду.

«Найти своих и успокоиться», — гласит привлекающий внимание финальный хэштег.

Поздравить влюбленных поспешили и в комментариях. «Только любовь и никаких компромиссов», «Будьте счастливы долго», — желают Собчак люди.

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