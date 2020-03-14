Весеннее преображение: дочь Ларисы Гузеевой сделала модное окрашивание

Ольга недавно разгромила комнату из-за нервного срыва. После этого девушка не только сделала ремонт, но и изменила внешность.

Лариса Гузеева не скрывает, что семья для нее стоит на первом вместе. В прошлом году сын телеведущей женился. Артистка прекрасно ладит с невесткой и с радостью погуляла на свадьбе. Также она заботится о дочери Ольге. 19-летняя наследница одно время находилась в больнице, где ей сделали операцию, а недавно у девушки случился нервный срыв. Она разгромила собственную комнату. Гузеева поддержала наследницу в трудный момент и защитила от хейтеров.

А недавно Ольга сделала ремонт в комнате, выбрав более светлый интерьер. Более того, она решилась на бьюти-преображение. В Сети оказался снимок, на котором девушка предстала с новым имиджем. Она сделала модное двойное окрашивание. Дочка Гузеевой стала жгучей брюнеткой, а пряди у лица высветлила в платиновый блонд. Пряди с эффектом седины обрамили лицо юной особы и смягчили образ.

Пользователям Сети такое весеннее преображение пришлось по душе. «Вы идете в ногу со временем и делаете красоту», «Очень хорошо смотритесь всегда, что вы, что ваша мама», — написали они. Как отнеслась сама телеведущая к эксперименту наследницы, пока неизвестно. Однако сама Гузеева тоже любит красить волосы. Еще недавно она была блондинкой, а потом вернулась к естественному цвету локонов.

К слову, после зимы Лариса отправилась в детокс-клинику у Финского залива, где она не только почистила организм, но и похудела. Артистка не в первый раз доверяет свое здоровье врачам и только с их помощью решает избавляться от лишних килограммов.