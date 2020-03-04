Дочь Ларисы Гузеевой показала новый интерьер в комнате после погрома

Лариса Гузеева, несмотря на свою занятость, старается все свободное время посвящать семье. Телеведущая на Новый год накрыла праздничный стол и собрала близких, хотя думала, что ей придется праздновать в одиночестве.

У ее сына Георгия уже своя семья, поэтому он стал реже бывать у родительницы, а вот дочь Ольга живет с мамой. Не так давно у девушки произошел нервный срыв. Она устроила погром в своей комнате.

Гузеева любит наследницу, поэтому поддержала ее в сложной ситуации. На днях она сделала ремонт дома. Телеведущая обновила цвет стен, а вот мебель осталась в основном прежняя. Ольга показала свою обновленную комнату. На стены поклеили светлые обои, а на окнах появились жалюзи. Также дочь телеведущей украсила комнату зеркалами.

«Мои грабли добрались до мусора и вот ремонт официально завершен», — отметила девушка.

Сама Ольга предстала в алом свитере и домашних штанах. Ее голову украсил ободок с цветами. Девушка выглядела уставшей. Примечательно, что после проделанной работы Гузеева отправилась в детокс-клинику возле Финского залива. Артистка решила отдохнуть и набраться сил.