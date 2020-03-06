«Предстоит долгий путь»: Гузеева похвасталась первыми результатами своей диеты

60-летняя ведущая программы «Давай поженимся» Лариса Гузеева похвасталась первыми результатами своей диеты. Первый снимок с момента перезагрузки актриса опубликовала на личной странице в Instagram. В кадре Гузеева предстала в розовом свободном спортивном костюме и милых мохнатых розовых тапочках.

Сама ведущая призналась, что только начала работать над собой, но первые результаты заметны уже сейчас.

«Я начинаю вставать. Забыла уже как я выгляжу в полный рост. Конечно, это начало и мне предстоит долгий путь к себе. Спасибо вам, мои дорогие подписчики за любовь и поддержку!», — написала Гузеева.

Показала также Лариса подписчикам и свой рацион. На завтрак знаменитость отведала яйца-пашот с вялеными помидорами, а также смузи из груш и яблок. На ужин Гузеевой выделили 100 граммов кабачков и 50 граммов риса. Весь рацион составлен так, чтобы в нем не присутствовала соль. Готовятся блюда на пару. Ведущая призналась, что намерена на правильном питании привести себя в форму в кратчайшие сроки.

Порталу Teleprogramma.pro диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что рацион телеведущей составлен вполне грамотно, коррекции не требует. Единственное, что достаточно спорно – отказ от приправ.

«В свое время была такая норма. Пища должна быть невкусной, чтобы ее много не хотелось. Однако позже специалисты выяснили, что если еда невкусная, то она человека просто не насыщает, поэтому ее хочется еще и еще», — рассказал он.

Кроме того, специалист подметил, что многие приправы оказывают легкий оздоравливающий эффект. К таковым относятся имбирь, куркума, перец, петрушка.

«Люди не всегда худеют от диеты как таковой. Чаще всего они худеют от необходимости скинуть лишний вес. Люди, которые постоянно чем-то заняты, куда-то бегут, чего-то достигают, едят меньше, ведь у них просто нет времени на длительные трапезы», — прояснил он.

Справка Teleprogramma.pro

Михаил Гинзбург — врач-диетолог и психотерапевт, доктор медицинских наук. Окончил Самарский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело». В июне 2000 года защитил докторскую диссертацию по теме «Механизмы влияния массы тела на гемодинамические показатели и пути немедикаментозной коррекции синдрома артериальной гипертензии у человека». Автор десяти научно-практических и популярных книг по похудению и ряда научных статей, посвященных вопросам коррекции избыточного веса, поддержанию нормального веса, лечению заболеваний, связанных с ожирением. Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии. Михаил Моисеевич является постоянным автором рубрики журнала «Здоровье» — приложение «Худеем правильно», научным редактором журнала «Худеем правильно».