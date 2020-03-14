«Сидела на цепи и будет сидеть»: Миро разочаровалась решением Самойловой сохранить семью

Лена Миро разочаровалась решением Оксаны Самойловой не разводиться с Джиганом. Спустя почти неделю после скандала, по итогам которого рэпер оказался в реабилитационном центре, модель вышла на связь и заявила – избиению ни она, ни ее дети не подвергались. Разводиться с Устименко Самойлова также не планирует. Вместо этого она намерена помочь супругу наладить жизнь.

Ранее предсказывающая именно такой расклад событий блогер Миро призналась, что разочарована действиями многодетной матери. По ее словам, проблема всех российских женщин заключается в том, что у них безграничное терпение и всепрощение. Самойлова в данном случае исключением не стала. По словам Лены, подвергающаяся давлению дама должна всенепременно бежать от мужчины, а не помогать ему справиться с собственными пороками.

«Ну, как бы все тут встало на свои места, верно? Сидела на цепи, пока муж отсутствовал дома, и будет сидеть. Будет рожать и терпеть», — высказалась она.

Миро подчеркнула – после этого решения Самойлову всенепременно поддержат другие женщины. Ведь они тоже привыкли к тирании, а значит, вряд ли захотят, чтобы кто-то стал более свободен, чем они сами.