«Хорошо, что есть мои дети»: Самойлова впервые вышла на связь после скандала с Джиганом

Модель и многодетная мать Оксана Самойлова впервые вышла на связь после скандала с Джиганом. Напомним, праздник в семье рэпера омрачился дебошем: по неподтвержденным данным, во Всемирный женский день Устименко якобы злоупотребил запрещенными препаратами, из-за чего попал в реабилитационный центр для наркозависимых. Кроме того, ходят слухи, что Джиган якобы избил Самойлову, из-за чего она несколько дней не появлялась в социальных сетях. Пока эта информация подтверждения не нашла.

В ночь на среду, 11 марта, Самойлова прервала-таки молчание и разместила в личном микроблоге пост с неоднозначной подписью. Оксана опубликовала фотографию, на которой ее трогательно обнимают дочери Лея, Ариэлла и Майя, рядом припаркована коляска с маленьким Давидом.

«Хорошо, что у меня есть мои дети», — написала она.

Фолловеры предположили, что прощать супруга Оксана не намерена, несмотря на все его старания и мольбы в stories. Поддержать многодетную мать поспешили знаменитости. Так, Вера Брежнева посоветовала Самойловой «сохранить себя». «Мысленная поддержка от нас от всех», — написала она. «Все будет хорошо, милая», — не осталась в стороне Бузова. Многочисленные теплые слова оставляют и фолловеры. Они восхищаются моделью, ее смелостью и уверены – ей удастся воспитать девочек даже без сторонней поддержки.