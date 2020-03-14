«Меня никто не бил»: Оксана Самойлова простила Джигана

Модель Оксана Самойлова простила Джигана и посвятила ему пост в Instagram. Спустя неделю после того, как рэпер оказался в реабилитационном центре, многодетная мать дала полноценный комментарий и развеяла множество слухов по поводу произошедшего. Так, ранее поклонники семьи подозревали Устименко в том, что тот поднял руку на жену. Кроме прочего, писали, что девушка после всего пережитого намерена развестись с мужем, чтобы сберечь здоровье своих детей.

Самойлова поспешила объяснить – развода не будет. Более того, она намерена помочь Джигану справиться с существующей проблемой. Всех неравнодушных Оксана поблагодарила за поддержку.

«Даже не знаю, с чего начать. Я бы просто промолчала, но, учитывая, что ситуация развернулась у всех на виду, наверное, какие-то комментарии мне все-таки придется дать. Хочу сказать, что ни меня, ни детей никто не бил, родительских прав я никого не лишаю. Как бы там ни было, сейчас я должна помочь папе своих детей выбраться из беды. Что будет дальше, я не знаю», — высказалась она.

Отметим, что Джиган на протяжении всего времени с момента конфликта пытался обратить на себя внимание супруги. Рэпер регулярно посвящал Оксане stories, посылал ей сердечки и ждал от нее отклика. Фолловеры решение Оксаны поступить разумно поддержали. «Достойная женщина, жена и мать», «Только мудрый человек может сказать эти слова», «Оксана, у вас доброе сердце. Все будет хорошо!» — написали они ей.