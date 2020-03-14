«Пятница, 13»: Стася Милославская повредила ногу во время спектакля

24-летняя актриса и пассия Александра Петрова Стася Милославская повредила ногу во время спектакля. На боль в конечности знаменитость пожаловалась своим подписчикам, обнародовав снимок загипсованной стопы в stories. Произошедшее Милославская связала со злосчастной пятницей, 13, которая по обыкновению ввергает людей в ужас из-за неожиданно возникающих в этот день неприятностей.

«Пятница, 13. Премьера, которую я ждала два года – отменили. А во время спектакля свернула ногу», — поведала она.

Насколько серьезна травма, Стася предпочла не распространяться. Однако известно, что девушке потребовалось обезболивающее. Был ли в момент случившегося рядом с возлюбленной Петров, не сообщается.

Отметим, недавно в широкий прокат вышел фильм с участием Стаси под названием «Один вдох». На премьерном показе Милославская позировала фотографам в гордом одиночестве, поскольку Петров на мероприятии не появился.