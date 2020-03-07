«У тебя будут проблемы со сном»: Бурунов обматерил Петрова за подарки на день рождения

Актер Сергей Бурунов по достоинству оценил подарки, преподнесенные ему Александром Петровым на день рождения. Напомним, 6 марта «подполковник» Яковлев отметил 43-летие. Торжество именинник организовал в тесном дружеском кругу в столичном ресторане «Пифагор» на Трубной площади. На мероприятии присутствовали коллега Бурунова по съемочной площадке Александр Петров и резидент Comedy Club Гарик Харламов.

Первый, к слову, отличился забавным подарком. Петров преподнес Бурунову сразу три футболки, на каждой из которых красовалась ироничная надпись: «Петров-гений», «Саша Петров-лучший» и другие. Александр посоветовал засыпать в новой одежде, чтобы к напарнику приходили только лучшие сны.

Судя по резкой реакции Сергея, креативный подход он оценил.

«Петров, у тебя будут проблемы со сном! Забудь все, что я тебе говорил про твое поздравление сегодня, ****», — высказался он.

Позже Бурунов поспешил поблагодарить всех неравнодушных за теплые слова. Обильное внимание к нему в этот день подняло ему настроение, сказал актер.