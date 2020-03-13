В 74 года хоть куда: Евгений Петросян покатался на верблюде в пустыне

74-летний Евгений Ваганович Петросян доказал, что он еще хоть куда. Поехавший отдыхать в ОАЭ народный артист оправился в пустыню, где с удовольствием покатался на верблюде. Возрастной юморист не испугался солнца и песка и выложил в Instagram множество фотографий из жаркой страны. Поездка на «корабле пустыни» тоже стоила определенной смелости. На ролике, который опубликовал пенсионер, видно, что животное двигается достаточно резко, и комику пришлось крепко вцепиться в него, чтобы не упасть.

Кстати, на морде у верблюда красовалась вязанная маска. В комментариях у Петросяна объявился Эдгард Запашный, который уточнил, боится ли зверь коронавируса, на что Евгений Ваганович ответил, что это защита от знаменитых верблюжьих плевков.

«Мне сказали, в каждом эмирате песок в пустыне разного цвета», — поделился интересной информацией артист-путешественник.

Напомним, недавно Петросян высказался об опасности коронавируса и признался, что его беспокоят новости об этом заболевании. Но, тем не менее, отпуск со своей молодой женой в Дубае мужчина отменять не стал. У нее, кстати, 13 марта — день рождения.