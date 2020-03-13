«Я счастлива»: Брухунова встретила день рождения в Дубае

Молодая супруга Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, встретила день рождения в Дубае. 13 марта пассии юмориста исполнился 31 год. В важный для себя день девушка сначала принимала солнечные ванны на одном из самых дорогих пляжей города, а затем устроила себе сессию, наполненную кулинарными изысками. Сначала Татьяна отведала нечто, визуально похожее на кашу с кусочками граната, затем попробовала салат с творожным сыром и помидорами, а довершилось все обжаренным мясом и салатом из оливок с лимонами.

Завершилась культурная программа расслабляющим принятием ванны с лепестками красных роз.

«Мне 31, и я счастлива», — написала Татьяна в личном микроблоге.

Трогательно поздравил возлюбленную с праздником и Петросян. Именины Татьяны комик назвал «особым днем в его жизни. Брухунову Евгений Ваганович сравнил с птицей, которая прилетела к нему и осталась наблюдать за дальнейшими действиями. «К чему бы это?» — загадочно спросил он.