«Жизнь поставила перед выбором»: Миро поддержала Самойлову в решении лишить Джигана прав

Лена Миро поддержала модель Оксану Самойлову в желании лишить Джигана родительских прав на трех дочерей и сына. По соображениям блогера, многодетная мать озвучила грамотный выход из сложившейся ситуации, ведь для любого образцового родителя главным приоритетом должна стать безопасность своих наследников. Миро отметила, что женщина способна терпеть насилие по отношению к себе, но когда встает вопрос жестокого воспитания малышей, мать должна активизироваться, что и сделала Оксана.

Миро предположила, что, как и любая женщина, находящаяся на обеспечении мужчины, Самойлова сомневается в своем решении, поскольку боится остаться без денег. Лена подметила – именно сейчас в голове знаменитости должен прозвучать голос разума, иначе «единственно верное решение» она так и не примет.

«На самом деле, Самойлову сейчас жизнь поставила перед выбором: или она выбирает своих детей, или боится дальше, положив болт на потомство. В первом случае ее можно будет уважать за правильный выбор. Во втором — она просто не сможет назваться матерью», — резюмировала Миро.

Блогер экспертно заявила, что, по ее убеждению, развода между Джиганом и Самойловой все же не будет. Причиной тому станет финансовая мотивация, ведь Оксане нужно прокормить четверых детей, а сделать это в одиночку будет не так легко, как с мужем.

Напомним, скандал в семье Устименко и Самойловой выплыл в информационное пространство в Международный женский день. Выяснилось, что Джиган оказался в реабилитационном центре. Что именно совершил глава семьи, не известно до сих пор, однако многие знакомые пары подтверждают факт наличия больших проблем.