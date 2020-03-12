Запирал и запрещал: была ли счастливой Оксана Самойлова в браке с Джиганом

Известно, что за 12 лет рэпер сильно ревновал супругу и запрещал ей выходить из дома без весомого повода.

Многодетная мать и жена музыканта Джигана Оксана Самойлова после того, как отправила мужа в рехаб, долгое время не выходит на связь. Лишь одна публикация за несколько дней, что несвойственно популярной маме-блогеру. Фанаты предположили, что в неадекватном состоянии известный рэпер просто избил свою жену. Однако, никаких подробностей сама Самойлова не сообщает. А между тем с момента, как в 2008 года пара начала жить вместе, певец стал ограничивать свою возлюбленную.

«Мой, например, абсолютно никуда не отпускает меня одну, в целях безопасности и не только» — приводит одно из признаний Оксаны сайт KP.by.

О ревности исполнителя поклонники пары узнали из рассказов Самойловой. Она часто делилась с подписчиками личным, отвечала на вопросы читателей, вела прямые эфиры, где давала ответы на тему семейных отношений. И в один из таких «диалогов» она рассказала, что ревность мужа не знает границ:

«Был бы хоть малейший повод, он бы сразу убивал. Все это знают и стараются даже взглядом со мной не пересекаться» — признавалась жена Джигана.

Семейные ссоры даже доводили девушку до решения уйти от ревнивца. И по словам Оксаны, в такой момент ее возлюбленный запирал двери на замок, а ключ прятал от жены. Она как-то даже назвала такой поступок психопатским, но таким «мужским».

А между тем, Джиган регулярно постит в своем Инстаграм видео и сторис из рехаба – реабилитационного центра для людей с зависимостями. Многие поклонники сочли его публикации оттуда странными. Например, он показал, что сбрил бороду и даже брови, а одно из своих видео подписал «я все».