«Если попросит, соглашусь»: Гордон готова помочь Самойловой лишить Джигана родительских прав

Адвокат Алены Водонаевой Екатерина Гордон готова помочь модели Оксане Самойловой лишить Джигана родительских прав, если многодетная мать обратится к ней за услугой. Юристка подметила, что, как и большая часть аудитории, пристально следит за развитием событий в семье знаменитостей и уверена – если Оксана действительно захочет воплотить в жизнь лишение прав, то у нее это однозначно получится. Со своей стороны Гордон советует все же не спешить, а предпочесть ограничить музыканта в общении с дочерьми и сыном.

Катя также подметила, что дела подобного рода в юридической практике считаются одними из самых сложных. Чтобы лишить Джигана прав, необходимо доказать, что Устименко проходил лечение и действительно является зависимым. Гордон подчеркнула – Самойлова ей очень нравится, и она готова ей всячески содействовать как специалист.

«Если последует такая просьба, я, безусловно, соглашусь…. Я полагаю, что основания для лишения Джигана родительских прав есть. Здесь мне нужна сама Оксана для того, чтобы изучить вопрос…» — приводит слова адвоката IReactor.

Напомним, в Международный женский день стало известно, что Джиган оказался в элитной клинике по лечению зависимостей. Несколько дней его супруга Оксана Самойлова не выходила на связь с подписчиками, а затем обнародовала пост, в котором призналась, что очень благодарна жизни, что у нее есть дети. Все эти дни Джиган пытается вымолить у жены прощение через stories, однако та непреклонна.