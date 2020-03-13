«Иду на поправку»: Джиган отчитался о своем состоянии после семейного скандала

Рэпер показал, как он поддерживает себя в форме во время лечения.

Оказавшийся в центре масштабного скандала рэпер Джиган отчитался о своем состоянии. Вот уже почти неделю музыкант и многодетный отец находится в элитном реабилитационном центре для наркозависимых в Майами. Времени «в заточении» рэпер не теряет и делает упор на спортивную подготовку.

Так, 13 марта Устименко обнародовал видео, на котором продемонстрировал, как проводит досуг. В кадре Денис сначала разминает верхнюю часть тела, затем боксирует, потом отрабатывает навыки удара нижними конечностями, а в конце хвастается размером бицепсов.

«Мне уже лучше, иду на поправку! Отвечаю за базар!» — написал он.

Позже Джиган обнародовал несколько stories предположительно из своей палаты. Рэпер похвастался шикарными видами за окном. Сам главный герой истории восседает за столом и листает свежую зарубежную прессу. Завершается отчет словами: «Это ваше личное дело, слушать мои песни или нет».

В комментариях многочисленные подписчики и просто неравнодушные пожелали Джигану поскорее вернуться в форму и обнять жену с детьми. «Поправляйся, семья ждет», «Главное, чтобы все наладилось», «Дай Бог, чтобы у тебя все получилось», — делятся они своими соображениями. Нашлись, впрочем, и те, кто обвинил Устименко в пиаре: «Как жаль, что вся эта история – хайп», — написали они.