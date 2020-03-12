«Подумаешь, повеселился чувак»: Нателла Крапивина вступилась за оскандалившегося Джигана

Продюсер Лободы Нателла Крапивина решила поддержать оскандалившегося рэпера Джигана. В личном микроблоге в Instagram режиссер осудила общественность за стремление затравить музыканта и заявила, что поддерживать в сложившейся ситуации нужно не Самойлову, а многодетного отца. Устименко, по словам Крапивиной, не совершил ничего предосудительного. Развлекаться для мужчины в его возрасте – абсолютно нормальная практика.

«Ну подумаешь, повеселился чувак, чем-то сверху полирнулся, девиц за тельца пощипал, и, о Боги, мир начал выражать тонны соболезнований его супруге вместо того, чтобы сказать: «Оксана, да нормальный парень Джига! Все нормальные пацаны иногда уходят в отрыв!», — выразила свои мысли она.

Крапивина осудила позицию большинства, заключающуюся в том, что Устименко обязательно должен расплатиться за свои ошибки. Мнение звезд, поддержавших Самойлову, Нателла назвала «хайпожорством». Примечательно, что большинство подписчиков мнение продюсера поддержали. Они заявили, что мир уже давно сошел с ума. «Лучший пост», «Ну наконец-то кто-то это сказал», «Грамотно сформулировали мысль, спасибо вам», — написали они.