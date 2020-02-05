«Абсолютное счастье»: Лобода поделилась нежным фото с подросшей дочкой Тильдой

Светлана Лобода является одной из самых успешных певиц отечественной эстрады. Она собирает полные залы на концертах и способна завести публику одним своим появлением на сцене. Артистку привыкли видеть во все оружии: в облегающем наряде, с ярким макияжем и безупречной укладкой. Однако есть и другая сторона медали: для своих дочерей певица просто заботливая мама.

Сейчас Лобода отдыхает в Мексике со своими наследницами — восьмилетней Евангелиной и годовалой Тильдой. Иногда она покидает курорт, чтобы выступить для поклонников, а потом возвращается к семье. Певица наслаждается последними днями отдыха, поэтому сделала исключение и поделилась трогательными кадрами с младшей наследницей, хотя обычно показывает ее крайне редко.

В кадре Светлана в купальнике и пляжной тунике сидит на лежаке и придерживает дочку, которая стоит в белоснежной футболке, глядя на песок. Артистка заботливо положила руку на спину девочки. Примечательно, что Лобода была без укладки и макияжа. «Как же я люблю, когда мои детки рядом… абсолютное счастье», — написала звезда.

Многие поклонники умилились нежному снимку. Они отметили, что Тильда заметно подросла. «Сладкая булочка», «А они счастливы, когда вы рядом, пусть такое счастье длится почаще», «Тиля-солнышко», «Очень милая мамочка с дочей», «Меня сейчас разорвет от умиления», «Боже, как мило!», «Какая Тиля большая», — прокомментировали пост подписчики.

Добавим, что Лобода до сих пор скрывает имя отца своей младшей дочери. Однако поклонники не раз замечали, что у певицы теплые отношения с фронтменом немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Артистка во время интервью утверждала, что из-за контракта не может говорить о личной жизни, но некоторые поклонники не сомневаются, что именно вокалист металл-группы покорил ее сердце.