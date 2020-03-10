«Я бы с тобой прокатилась»: Лобода пригласила байкера в следующий клип

Певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram видео с мотоциклистом, который вытворяет на дороге различные опасные трюки. Байкер поднимает железного коня «на козла», касаясь рукой дороги, и дрифтует на полной скорости — всё это под музыку песни «Новый Рим», которую недавно презентовала артистка.

Оказалось, что Светлана не просто поделилась с поклонниками захватывающим роликом, она хочет сделать лихачу предложение, от которого невозможно отказаться.

«Я бы с тобой прокатилась, — написала Лобода в публикации. — Возьму тебя в следующий клип».

Добрая половина подписчиков звезды не одобрила такую экстремальную езду. Но фанаты певицы, похоже, разгадали ее замысел: делать каждый новый клип все более эпатажным. До жути, если потребуется.

Видео на песню «Новый Рим», например, многие поклонники не оценили, посчитав страшным. Ролик собрал множество дизлайков, но Светлане, очевидно, понравилось работать в этом жанре.