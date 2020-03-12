«Он не строгий наставник»: Клава Кока рассказала об отношениях с Тимати

Певица Клава Кока рассказала о своих взаимоотношениях с рэпером Тимати, руководителем лейбла Black Star, в котором она состоит. Как отметила молодая исполнительница, у нее с музыкантом сложилось дружеское общение.

«Не могу сказать, что мы часто видимся: я занята своей карьерой, он — своей. Он не строгий наставник. Скорее, очень мудрый человек. Хоть и редко, но он дает мне пару советов, помогает делать мои треки хитами». Клава Кока

Как добавила певица, она полностью довольна своими заработками в лейбле. Доход, как она сказала, даже превзошел ее ожидания. Клава Кока рада, что занимается любимым делом, да еще и получает за это неплохие дивиденды. Благодаря заработкам она помогает своей семье.

Высказалась звезда и о своей личной жизни. В последнее время ходило много слухов о ее романах. Как сказала исполнительница, раньше сплетни выводили ее из себя. Сейчас она к этому относится с юмором. Порой ей приписывали романы с парнями, которые просто проходили мимо. Певица отметила, что сейчас ее сердце «занято Джастином Бибером», популярным североамериканским исполнителем, сообщает «СтарХит».