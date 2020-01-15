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Клава Кока заинтриговала поклонников акустическим экспериментом

Артистка лейбла Black Star выпустила обновленный трек с российским блогером и музыкантом Моргенштерном.

Клава Кока заинтриговала поклонников акустическим экспериментом
Клава Кока (Фото: Globallookpress.com)

23-летняя артистка из лейбла Black Star, уроженка Екатеринбурга Клава Кока анонсировала премьеру обновленной версии совместного трека с Моргенштерном. При этом подопечная рэпера Тимати решила заинтриговать верных почитателей, посоветовав поклонникам досмотреть до конца свежее акустическое видео с ее участием. Девушка не стала отвечать на вопрос журналистов о том, будет ли в ролике момент с поцелуем.

По словам Клавы, она очень любит акустические версии песен. Именно тогда, по мнению подопечной Тимати, композиция звучит глубже, обнажая перед слушателем все чувства исполнителя. В такие моменты акцент сделан на вокальной составляющей и тексте в целом, благодаря чему трек звучит совершенно по-новому, передовая аудитории эмоциональный подтекст.

Певица Клава Кока
Клава Кока. Фото: кадр из клипа Клавы Коки и Моргенштерна на YouTube

Кока не сомневается, что их с Моргенштерном акустический эксперимент на совместную песню получился очень романтичным, не без юмора.

«Романтика бывает разной и другую ее сторону мы раскрыли в классическом варианте — Я в белом платье… А будет ли момент с поцелуем?! Лучше смотрите наше акустическое видео на YouTube», — добавила артистка из лейбла Black Star Teleprogramma.pro.

Отметим, что акустическую версию трека Клава Кока выпустила вместе с российским видеоблогером и музыкантом — Алишером Моргенштерном, больше известным под псевдонимом Morgenshtern. Сам клип не публикуем из-за присутствующей в нем нецензурной лексики. Песня входит в выпущенный недавно альбом «Неприлично о личном».

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Тэги:

естественная красотаЗвездный стильКлава Кокакрасота вне возрастаЛейбл "Black Star"мода и стильпремьера песниТимати
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Клава Кока заинтриговала поклонников акустическим экспериментом
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