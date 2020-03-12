«Не понимаю Айзу»: бывшая жена Гуфа вновь дала ему второй шанс

Еще недавно блогер и ведущая программы «Любовь на выживание» телеканала «Пятница» Айза Анохина заявляла на всю страну, что навсегда потеряла к бывшему мужу Гуфу доверие. И вот новость – экс-пара вновь зарыла топор войны, а рэпер мирно общается с сыном Сэмом.

Напомним, недавно музыкант отправился в отпуск вместе с наследником, где устроил интернет-скандал, вызвав на поединок спортсмена и политика Дмитрия Носова. Затем он утопил в море телефон и потерял банковскую карточку. Айзу, которая доверила горе-отцу ребенка, эта новость, мягко говоря, расстроила. Она выложила слезный (в буквальном смысле) пост о том, что больше никогда не будет доверять бывшему мужу ребенка.

Однако время (или что-то иное) вылечило обиду блогера. Звезда Instagram неожиданно для многих выставила в своем аккаунте видео, на котором Гуф весело воркует с Сэмом.

Анохина заявила, что дети имеют право на родителей, несмотря ни на что.

«Я совершила дико много ошибок, но я счастлива, что у меня есть целая жизнь, чтобы все исправить», — написала она.

Реакция на слова телеведущей была неоднозначной – многие искренне порадовались за экс-супругов, отметив деликатность Айзы, но кое-кто уже разуверился в рэпере.

«Исправить с Гуфом?», «Не понимаю Айзу и Гуфа. Сначала ругают друг друга, потом дружат, лицемеры какие-то», «Это Жизнь! Не понимаю, где лицемерие», «Айза – мудрая мама. Что угодно может быть между двумя людьми, но, когда есть дети, мама и папа – родные люди друг другу», — можно увидеть в комментариях блога Айзы.