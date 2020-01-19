Отдых «дикарем»: рэпер Гуф остался без денег и телефона в Таиланде

Отдыхающий в Таиланде рэпер Гуф, который еще совсем недавно, публиковал посты со своим сыном, вдруг насторожил поклонников. Сначала он устроил скандалил с политиком Дмитрием Носовым, затем нагрубил подписчикам, а потом и вовсе пропал из Сети. Фанаты 40-летнего артиста обеспокоились, не ударился ли он снова в наркотики после всего, что с ним произошло в 2019 году.
Правда оказалась куда прозаичнее. Сестра артиста Ольга рассказала, что он просто утопил телефон в море. Кроме того, Алексей Долматов (настоящее имя Гуфа) остался на курорте без денег — банкомат «съел» его карточку. Оказавшись в такой ситуации, артист записал видео, которое было выложено в «сториз» его родственницы. На нем он просил перевести ему денег.
«Нет в этом ничего катастрофического! Это нормально — просить о помощи! Кто кинул — спасибо. Кто хотел кинуть, но не смог, — спасибо», — написала Ольга в Instagram, выразив негатив людям, которые стали писать ей осуждающие сообщения.
Добавим, что своими недавними действиями Гуф расстроил его бывшую жену и мать ребенка Айзу Анохину. Телеведущая заявила, что артист разрушает ее нынешний брак и позорит сына. Ее высказывания в соцсетях наверняка подкосили Долматова, а после них он и «потерял» свой телефон.