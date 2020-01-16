«Брак трещит по швам»: Айза обвинила Гуфа в невозможности создать семью

Блогер Айза Анохина обвинила бывшего супруга – рэпера Гуфа – в том, что тот разрушил ее новую семью. Эмоциональную реакцию мать двоих детей дала после того, как музыкант вызвал на поединок дзюдоиста и политика Дмитрия Носова.

Люди поспешили обратить внимание Анохиной на конфликт и попросили ее вмешаться, однако сама Айза призналась: она не хочет спасать бывшего супруга. Более того – своим постоянным незримым присутствием Гуф разрушил ее семью.

Айза рассказала, что после развода она действительно общается с Долматовым, но возвращаться к нему, как того от нее ждут окружающие, она не намерена, поскольку больше не любит его как мужчину и разочарована в нем. Анохина подчеркнула, что Гуф не способен любить никого, кроме себя.

«Мы развелись 7 лет назад! 5 лет я в браке с другим, и этот брак трещит по швам из-за того, что я и так Всероссийская бывшая! Дима не выдержал всего этого! Я не выдержала жить с мужчиной, имея сына от другого, кого не люблю уже давно! Да, я сейчас зла на него (на Долматова. – Прим. ред.)! Я доверила ему самое дорогое, и он снова прилюдно унизил своего сына! Хватит с меня», – эмоционально высказалась она.

Напомним, ранее рэпер Алексей Долматов во всеуслышание заявил, что Дмитрий Носов разрушил его семью, и потребовал встречи с ним. Сам политик поспешил ответить, что вызов принимать не намерен, так как львы не охотятся на мышей.