«Угомонитесь»: Канделаки призвала не паниковать из-за резкого падения рубля

Пережившая не один финансовый кризис телеведущая уверила, что в нынешнем «провале» нет ничего страшного.

44-летняя телеведущая Тина Канделаки призвала людей не паниковать из-за резкого падения рубля. 9 марта многие экономисты и прогнозисты называют «черным днем» — в понедельник доллар стал стоит 75 рублей, евро перевалил за 80. Россияне стали задаваться вопросом, что им теперь делать и как сберечь накопления.

Генеральный директор «Матч ТВ» призналась, что на ее веку было несколько таких ситуаций. Сначала у людей открывается паника, но позже ситуация стабилизируется, поэтому она призвала свою аудиторию не сжигать нервные клетки в больших объемах. Канделаки охарактеризовала отечественную экономику как «стабильную» и призвала быть осторожными, не поддаваться на уловки спекулянтов.

«Угомонитесь, успокойтесь, покупайте отечественное, займитесь собой. От того, что вы нервничаете, ничего не изменится. Поэтому надо расслабиться», — подытожила она на личной странице в Instagram.

Возмущен произошедшим продюсер Иосиф Пригожин. Супруг Валерии признался, что потерял на разнице валют около 6 миллионов за день.